Aujourd’hui c’est toi le fermier ! Spécial Halloween Granville

2021-11-03 14:45:00 14:45:00 – 2021-11-03 16:45:00 16:45:00

Granville Manche Dans la ferme aux allures étranges… venez découvrir en famille, les animaux de la ferme : lapins, poules, cochons, chèvres seront ravis d’être caressés et nourris par les enfants. Kadichon, notre âne normand terminera la visite par une petite balade en carriole à la découverte des décors d’Halloween.

Inscription obligatoire sur notre site internet : la-chevre-rit.fr.

Inscription obligatoire sur notre site internet : la-chevre-rit.fr. Granville

