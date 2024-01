Aujourd’hui, c’est mon anniversaire Théâtre Elizabeth Czerczuk Paris, jeudi 1 février 2024.

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. payant

Tarif plein : 40€

Demandeur d’emploi, – de 26 ans et intermittent : 30€

Étudiant et pass culture : 20€

Elizabeth Czerczuk poursuit son travail sur les pas de Tadeusz Kantor avec le spectacle « Aujourd’hui c’est mon anniversaire ».

Entre épisodes de vie en temps de guerre et moments d’évasion dansée et onirique, les scènes jouées font émerger un éventail d’émotions, pas seulement chez les spectateurs mais aussi chez les artistes.

Accompagnée de 20 danseurs et comédiens, d’un quatuor musical (contrebasse, violon, bandonéon, percussions) elle stimule l’ensemble du processus intellectuel et créatif. Ainsi, chacun peut construire son fil de l’intrigue littéraire à partir de ses propres fragments de souvenirs et de ses sentiments. La différence entre Kantor et Czerczuk réside dans les moyens d’expression. Dans l’approche de Kantor, la parole, la scénographie et l’orchestration sont des éléments indépendants. Certes, ils collaborent. Alors que le théâtre de Czerczuk radicalise l’expression, mène à l’incarnation totale de tous les éléments.

« Je suis pris par l’émotion de cette première partie d’Aujourd’hui, c’est mon anniversaire. Vous avez mis en scène mes rêves les plus symboliques issus de l’inconscient collectif. C’est une expérience qui va me marquer et que je porterai en moi désormais. »

Un spectateur dans le livre d’or

Théâtre Elizabeth Czerczuk 20 rue Marsoulan 75012 Paris

