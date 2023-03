Augustodunum : les portes du temps Théâtre Romain, 28 juillet 2023, Autun .

Augustodunum : les portes du temps

Théâtre Romain Autun Saône-et-Loire

2023-07-28 – 2023-07-28

Théâtre Romain 2 Rue de la Maladière

Autun

Saône-et-Loire

48 EUR « Augustodunum : les portes du temps » est le nouveau spectacle historique 2023 d’Autun

Dans son nouveau spectacle Augustodunum vous propose un voyage féérique à travers le temps afin de découvrir l’histoire d’Autun et de la Bourgogne sur plus de 1500 ans.

Venez franchir les portes du temps en plongeant dans les souvenirs de Dame Guigone, épouse de Nicolas Rolin et découvrir l’histoire poignante de notre belle Bourgogne à travers ses plus beaux trésors. Vous serez plongés dans des moments incroyables comme un fabuleux tournoi de cavalerie, la construction de la cathédrale d’Autun et les grands jeux romains ; tout cela emporté dans des effets spéciaux et pyrotechniques.

Pour faire ce voyage, nous vous invitons dans un lieu d’exception, le théâtre romain, vestige de notre histoire. Venez- vous asseoir là où vos ancêtres se sont assis avant vous et vous imprégner d’une partie de leur histoire !

Augustodunum c’est 1000 costumes, 600 pièces d’artifices et un espace scénique de la taille du stade de France.

A spectacle d’exception, voix d’exception pour ouvrir « les portes du temps » :

Passionné par l’Histoire, Stéphane Bern présente plusieurs émissions consacrées à l’histoire et au patrimoine français et devient dans les années 2000 une figure emblématique du paysage audiovisuel. Dans le souhait de renforcer son implication en faveur de l’histoire et du Patrimoine et d’inscrire son action dans le temps, il fonde en 2016 “La Fondation Stéphane Bern pour l’histoire et le patrimoine-Institut”. Cette fonction est pour lui l’occasion de faire œuvre utile pour inciter les citoyens à défendre l’enseignement de l’Histoire et sauvegarder le patrimoine. Dans cet état d’esprit, c’est tout naturellement qu’il a accepté de nous prêter sa voix pour le prologue de notre nouveau spectacle à Autun.

Possibilité d’opter pour une formule Visite Guidée précédant le spectacle :

Fondée par la seule volonté de l’empereur Auguste, à qui elle doit son nom, Autun est construite à la fin du 1er siècle avant JC, pour accueillir le peuple des Eduens de Bibracte.

« Sœur et émule de Rome », telle est la devise d’Autun. Le qualificatif n’a rien d’exagéré, Augustodunum fut un des fleurons de la vie culturelle et commerciale gallo-romaine.

Votre guide réveillera pour vous le prestige de cette ville antique au fur et à mesure de la visite des monuments gallo-romains : théâtre antique, porte Saint-André, porte d’Arroux, Temple de Janus et remparts.

Cette visite d’une heure inclus votre place pour le spectacle du soir.

Cette formule qui vous fera remonter le temps, n’est disponible que les vendredis et samedis soirs de spectacle.

Théâtre Romain 2 Rue de la Maladière Autun

