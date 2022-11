Augusto Genina. Portraits de femmes Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, 30 novembre 2022, Paris.

L’œuvre prolifique d’Augusto Genina, près de soixante-dix films uniquement sur la période muette, reste en partie peu visible du fait de la disparition du matériel. Réalisée en Italie, en Allemagne et en France, elle mérite d’être redécouverte à la lumière des restaurations par les cinémathèques italiennes et françaises.

D’abord scénariste, Augusto Genina passe rapidement à la réalisation (épaulé par Ugo Falena) et signe son premier film en 1912, Beatrice D’Este dans lequel l’actrice Francesca Bertini interprète cette aristocrate italienne. Il enchaîne ensuite les drames, comédies et adaptations ayant pour vedette les divas italiennes. Il tire deux films de la pièce comique à succès de Nino Oxilia et Sandro Camasio Addio Giovinezza !. Le premier, tourné en 1918, séduit par son aspect sentimental et mélancolique et par la grâce de Maria Jacobini (que l’on retrouve la même année dans L’Onestà del peccato). Elle y joue le rôle d’une modeste couturière amoureuse d’un étudiant, dépitée face à une très séductrice rivale interprétée par l’élégante Elena Makowska (qui partage l’affiche avec Fernanda Negri Pouget dans Lucciola en 1917). La deuxième version de 1927 offre à l’intrigue une atmosphère plus moderne et dynamique et met en vedette l’acteur autrichien Walter Slezak, Elena Sangro et la pétillante Carmen Boni. D’autres adaptations valent à Genina quelques succès cinématographiques. La presse encense le « miracle de la direction artistique, la puissance émotionnelle du sujet et l’engagement admirable des acteurs » de Lo Scaldino (1920), réalisé d’après le roman de Luigi Pirandello. Genina est l’un des premiers à adapter Edmond Rostand. En 1923, son Cyrano de Bergerac est une merveille entièrement coloriée au pochoir. La mise en scène est ingénieuse, et l’interprétation du comédien Pierre Magnier traduit – en silence – les nuances du personnage. La Mascera e il volto (1919), audacieuse comédie satirique sur le mariage et les moeurs sexuelles, est une adaptation de la pièce de Luigi Chiarelli. Le rôle de la femme infidèle est tenu par Italia Almirante Manzini, actrice de théâtre reconnue au cinéma pour son interprétation de Sophonisba dans Cabiria (Giovanni Pastrone, 1914).

Carmen Boni fut la muse de Genina, jusqu’à leur rupture. À l’instar des actrices américaines, son éclat, sa modernité et son côté garçonne en fait une actrice phare de la deuxième moitié des années 1920 en Europe. En 1927, la crise du cinéma italien pousse le couple à s’expatrier avec succès en Allemagne puis en France. Elle incarne les rôles féminins principaux de L’Ultimo Lord (1926), d’après Little Lord Fauntleroy, Totte et sa chance (1927), Das Mädchen der Strasse (1928) ou Quartier latin (1929) avec Gina Manès.

En 1930, Genina dirige Louise Brooks au sommet de sa gloire dans l’inoubliable Prix de beauté. Ce film charnière entre le muet et le parlant (tourné en muet puis sonorisé, il en existe deux versions) est écrit par René Clair d’après une trame de Georg W. Pabst avec qui l’actrice vient de tourner Le Journal d’une fille perdue et Loulou (1929). Le pas vers le parlant est amorcé et confirmé avec Les Amours de minuit (1931), film noir qui réunit Pierre Batcheff, Jacques Varennes et la jeune actrice Danièle Parola, co-réalisé avec Marc Allégret.

Le cinéma d’Augusto Genina est composé de fascinants portraits de femmes – orpheline, chanteuse de cabaret, dactylo, manucure, femme infidèle ou veuve – incarnés par des actrices sublimes. Avec constance et originalité, il est parvenu à faire de chaque film un instantané de leur attitude et d’une époque.

Toutes les séances sont accompagnées par les pianistes issus de la classe d’improvisation de Jean-François Zygel (CNSMDP).

