AUGUSTINE HOFFMANN Le Mans, 27 mars 2022, Le Mans.

AUGUSTINE HOFFMANN salle A – PCC Rue d’Arcole Le Mans

2022-03-27 – 2022-03-27 salle A – PCC Rue d’Arcole

Le Mans Sarthe

Augustine Hoffmann est une jeune auteure compositrice interprète de 26 ans à l’univers poétique, sensible, drôle et émouvant. Chacun peut se reconnaître dans les personnages de ses chansons qui se questionnent, se livrent à travers elle et viennent immanquablement vous toucher au cœur. Authentique, d’une grande sincérité, Augustine nous offre par sa lumineuse présence, sa voix enveloppante et sa guitare aux couleurs folk, un répertoire riche, vibrant reflet de nos âmes. [ LE MANS POP FESTIVAL].

salle A – PCC Rue d’Arcole Le Mans

dernière mise à jour : 2022-03-15 par