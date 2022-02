Augustin sans nom – Théâtre de l’Entr’Acte Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Augustin sans nom – Théâtre de l'Entr'Acte
Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 13 mai 2022, Nantes.

Horaire : 20:30 21:45

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels)BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, lekiosquenantais.fr, 02 51 80 89 13 (La Ruche) Théâtre contemporain à partir de l’oeuvre de Molière. « Augustin, je ferai de toi le personnage principal de l’une de mes pièces. » Promesse non tenue par Molière… Alors, depuis la mort de l’illustre auteur, Augustin (… ) erre de pièce en pièce à la découverte des gens de sa famille. Ses déambulations nous conduisent au cœur de l’œuvre de Molière. Peut-être dans le temps présent rencontrera-t-il l’auteur qui enfin lui donnera une existence littéraire. Interprète : Raphaël Magnin Durée : 1h15 Dans le cadre du Week-end Molière (13 au 15 mai 2022) Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

