Le désormais célèbre conte de pirates jette l’ancre à Chelles. Embarquez sur la route des Indes, et développez le goût du voyage et l’imagination. Pour débusquer le fabuleux trésor d’épices de la Princesse Daria, Augustin et son équipage (les enfants du public) partent à l’aventure sur un bateau pirate. Il faut retrouver le Maharadja de Pondichéry ! Ils vont traverser l’Océan Indien à dos de baleine à bosse, échapper aux tigres dans la jungle, se lier d’amitié avec des orang outans, entrer par effraction dans un palais de bonbons, chanter des chansons de marin… et sentir des épices en direct grâce à d’ingénieux drapeaux parfumés aux huiles essentielles ! Ce spectacle clôt les Nuits de la Lecture sur la théme de “L’amour de la piraterie” à la médiathèque Jean-Pierre-Vernant. Pour clore ces Nuits de la Lecture, Augustin jette l’ancre à l’auditorium. Embarquez sur la route des Indes, et développez le goût du voyage et de l’imagination. Médiathèque Jean-Pierre-Vernant 9 place des martyrs de chateaubriant 77500 Chelles Chelles Castermant Seine-et-Marne

