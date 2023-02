AUGUSTIN PIRATE DU NOUVEAU MONDE ROYALE FACTORY, 12 février 2023, VERSAILLES.

AUGUSTIN PIRATE DU NOUVEAU MONDE ROYALE FACTORY. Un spectacle à la date du 2023-02-12 à 15:00 (2023-02-12 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

NOUVEL EPISODE des aventures du célèbre pirate voleur d’épices. Parti pour le Nouveau Monde, Augustin embarque ses moussaillons dans une trépidante chasse au trésor par-delà le Cap Horn et la jungle amazonienne. Evitant les boulets de canon, bravant tous les obstacles, notre fier équipage va faire la connaissance d’épices aux parfums enivrants : café, vanille et… cacao, que les moussaillons pourront SENTIR EN DIRECT ! Princesse maya, toucans farceurs, tortues géantes et diseuse de bonne aventure : qui aidera Augustin et les enfants du public aÌ surmonter les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, plein de malice et d’imagination ELIGIBLE MOLIERES 2022

Votre billet est ici

ROYALE FACTORY VERSAILLES 2, rue Jean Houdon Yvelines

NOUVEL EPISODE des aventures du célèbre pirate voleur d’épices.

Parti pour le Nouveau Monde, Augustin embarque ses moussaillons dans une trépidante chasse au trésor par-delà le Cap Horn et la jungle amazonienne. Evitant les boulets de canon, bravant tous les obstacles, notre fier équipage va faire la connaissance d’épices aux parfums enivrants : café, vanille et… cacao, que les moussaillons pourront SENTIR EN DIRECT !

Princesse maya, toucans farceurs, tortues géantes et diseuse de bonne aventure : qui aidera Augustin et les enfants du public aÌ surmonter les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, plein de malice et d’imagination

ELIGIBLE MOLIERES 2022

.15.0 EUR15.0.

Votre billet est ici