AUGUSTIN PIRATE DES INDES

2022-12-21 – 2022-12-21 Ils vont traverser l’Océan Indien à dos de baleine à bosse, échapper aux tigres dans la jungle, se lier d’amitié avec des orang outans, entrer par effraction dans un palais de bonbons, chanter des chansons de marin … et sentir des épices en direct grâce à d’ingénieux drapeaux parfumés aux huiles essentielles ! Spectacle à partir de 3 ans.

La salle ne possède pas de rehausseur, merci d’apporter le vôtre. Pour débusquer le fabuleux trésor d’épices de la Princesse Daria, Augustin et son équipage (les enfants du public) partent à l’aventure sur un bateau pirate. Il faut retrouver le Maharadja de Pondichéry ! dernière mise à jour : 2022-11-16 par

