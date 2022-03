Augustin n’est pas un assassin Caen, 7 mars 2022, Caen.

Augustin n’est pas un assassin La Cité Théâtre 28 rue de Bretagne Caen

2022-03-07 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-10 La Cité Théâtre 28 rue de Bretagne

Caen Calvados

Après une grande première à Avignon, la nouvelle création de la compagnie Cité Théâtre arrive à Caen.

Augustin Mal est un homme qui se rêve ordinaire, mais tout nous révèle qu’il n’est pas dans la norme. Il confond la politesse et la familiarité, force un peu le destin quand une femme lui dit non. La morale commune lui échappe, et sa vie repose sur un malentendu : il ne veut pas faire de mal, juste se faire du bien.

Avec François BureloupMise en scène Olivier LopezTexte Julie Douard

Du 10 mars au 1er avril 2022, les jeudis et vendredis à 20 h (sauf le 18 mars)

Production La Cité Théâtre, coproduction Le Volcan / Scène nationale du Havre, le Théâtre des Halles / Scène d’Avignon, L’Archipel / Scène conventionnée de Granville, et le Théâtre de Lisieux, avec l’aide de la DRAC Normandie et du Département du Calvados.

© Julien Hélie

contact@lacitetheatre.org +33 2 31 93 30 40 https://www.lacitetheatre.org/

