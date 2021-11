Paris Théâtre de la Ville - Abbesses île de France, Paris Augustin Hadelich / Charles Owen Théâtre de la Ville – Abbesses Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 12 février 2022

Enchanteurs BEETHOVEN Sonate n° 5, en fa majeur, op. 24 « Printemps » JANÁČEK Sonate (1914) HARTKE Netsuke (Six miniatures, 2011) RAVEL Sonate Augustin Hadelich, l’un des plus grands violonistes d’aujourd’hui – vainqueur d’un Grammy Award en 2016, nommé « Meilleur instrumentiste de l’année » par Musical America en 2018 – s’associe au remarquable pianiste Charles Owen, l’un de ses partenaires de musique de chambre privilégiés, pour un concert qui promet d’être exceptionnel. L’allégresse et l’insouciance de la Sonate n° 5 de Beethoven contrasteront avec l’émouvante Sonate de Janáček, une oeuvre de la maturité du compositeur, et avec la raffinée Sonate de Ravel, sa dernière pièce de musique de chambre, connue en particulier pour son fameux « Blues ». Ce sera aussi l’occasion de découvrir l’envoûtant Netsuke (2011) du compositeur américain Stephen Hartke qui fut inspiré par des sculptures miniatures japonaises. Concerts -> Classique Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses Paris 75018

