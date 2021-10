Périgueux Périgueux Dordogne, Périgueux Augustin Dumay et Selim Mazari Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Augustin Dumay et Selim Mazari Périgueux, 8 avril 2022, Périgueux. Augustin Dumay et Selim Mazari 2022-04-08 20:30:00 – 2022-04-08 Théâtre de l’Odyssée Esplanade Robert Badinter

Vendredi 8 avril Violon et piano Attaché à la transmission entre générations, le violoniste, outre un parcours exceptionnel de soliste, a toujours voulu s'associer à des musiciens talentueux ouverts aux expériences multiples. Avec le pianiste Sélim Mazari, il a trouvé un alter ego capable d'entrer avec lui en osmose musicale.

