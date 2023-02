Augustin De Piis : d’Haïti aux Tuileries, un écrivain franco-haïtien sous la Révolution Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP), 20 mars 2023, Paris.

Le lundi 20 mars 2023

de 19h00 à 20h00

. gratuit

A l’occasion de la Journée internationale de la francophonie 2023, la compagnie Grand Balan redonne voix le temps d’une soirée à un écrivain d’origine haïtienne au parcours méconnu : Pierre-Antoine-Augustin de Piis, écrivain, dramaturge, poète et compositeur du XVIIIe siècle, qui inaugure cette vague d’écrivains issus des « gens de couleur » très actifs sous la Révolution française.

Sa date et son lieu de naissance restent flous : Augustin de Piis serait né à Paris en 1755, ou arrivé par bateau à Bordeaux où il est identifié comme « quarteron ». Sa mère serait une esclave affranchie ; son père, le baron de Piis et chevalier de Saint-Louis, major dans l’armée de Saint-Domingue de 1766 à 1779. Malgré ses origines illégitimes, il reçoit une éducation à la française et devient un haut fonctionnaire occupant notamment le poste de secrétaire général de la Préfecture de police sur le territoire de Paris. Parallèlement, il mène une carrière littéraire exceptionnelle pour son époque. A son actif, une quarantaine de pièces, certaines entièrement en vaudeville et en collaboration avec d’autres auteurs dont Pierre-Yves Barré, avec qui il fondera le théâtre des Troubadours, une vingtaine de recueils de poésie, ainsi qu’un livret de chansons composées par ses soins et chantées au théâtre et aux Tuileries.

Citoyen de couleur sous la Révolution, Augustin de Piis n’échappera pas à ses origines, notamment à partir du 28 septembre 1791, date qui signe l’entrée des gens de couleur nés de parents libres dans le groupe des citoyens français. En 1790, il part à Saint-Domingue régler la succession de son père et à son retour, compose un chant pour célébrer l’abolition de l’esclavage, osant alors quelques vers en créole. Ce dernier est chanté aux Tuileries quatre jours après le vote de la loi.

Plongez avec Julie Duprat dans l’histoire de cet auteur en son époque et découvrez une sélection de ses textes, mis en musique avec Yasmina Ho-You-Fat, récitante et metteuse en scène, Atissou Loko, percussionniste, et Amos Coulanges, compositeur, guitariste et interprète.

Julie Duprat est conservatrice à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, en charge du département des Imprimés et de la Réserve. Elle a soutenu en 2017 une thèse à l’Ecole Nationale des Chartes sur la vie quotidienne des minorités noires et métisses à Bordeaux à la veille de la Révolution. C’est au cours de ce travail, publié aux éditions Mollat en 2021, qu’elle croise la figure d’Augustin de Piis.

Femme de culture, Yasmina Ho-You-Fat débute le théâtre avec la troupe du Centre Socio-Culturel de Cayenne. Elle poursuit sa formation à la Sorbonne Nouvelle puis à l’Alambic Studio. Parallèlement, elle se forme au chant à l’IACP puis à l’Atelier Michel Jonasz. Au théâtre, elle joue dans Carmen la Matadore, Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain, Chemin d’École de Patrick Chamoiseau, Ecchymose de Jean-René Lemoine ainsi que les pièces d’Elie Stéphenson. En poésie, elle dit Damas, Glissant, Walcott et Césaire. Avec sa compagnie, le Grand Balan, elle crée le Pitt à Pawol ~ rencontres littéraires et poétiques ~ accueillant les écrivains phares des Amériques, de l’Afrique et de l’Océan Indien. Au cinéma et à la télévision, elle prête sa voix à des documentaires dont celui consacré à Édouard Glissant – Un siècle d’écrivains. Elle est également à l’initiative du festival de cinéma Cinamazonia en Guyane ainsi que du 1er Salon du Livre des Outre-mer à Paris.

Atissou Loko, percussionniste et chanteur franco-haïtien, est de toutes les scènes et expériences musicales : métro, opéras, théâtres dont le Musée du Quai Branly, le British Museum, le Ballet de l’Opéra de Tokyo et de Bordeaux, l’Unesco…, mais aussi écoles et centres car il est également musicothérapeute. Créateur et âme du groupe Adjabel, il y déploie sa musique Racine – qui puise dans la mémoire des rythmes paysans haïtiens – métissée de jazz, de pop ou d’électro tissant des passerelles entre tambours sacrés et musique profane. Huit albums avec Adjabel : Emma prod, EMI, Harmonia Mundi, Autoprods. En Haïti, le tambour est lié aux cérémonies vaudou ; son rôle est d’amener à la transe jusqu’à « faire danser les divinités ». Se mouvant autour des tambours, sa baguette et ses mains frappent le cuir des percussions.

Amos Coulanges est guitariste, compositeur et interprète haïtien. Il grandit dans une famille de musiciens où chants populaires, rythmes de la rue et musique classique entrent en relation. A six ans, il commence l’apprentissage de la guitare en autodidacte et dans la foulée donne ses premiers concerts. A vingt ans, il participe au tout nouveau Festival Mondial de la Guitare en Martinique et y côtoie de talentueux guitaristes africains et caribéens. Il continue sa formation à l’Université d’Otawa, à l’Académie Chigiana à Sienne puis à l’École Normale de Musique de Paris. Parallèlement à l’enseignement et à ses recherches en ethnomusicologie sur les musiques haïtiennes, Amos Coulanges poursuit sa carrière de guitariste concertiste tout en composant des œuvres pour guitare et flûte, pour choeur à voix mixtes et de la musique de film. Il créé deux ensembles vocaux haïtiens : Shoublak et Karikanzo. Il décrit sa musique comme une suite articulée autour des traces et influences culturels caraïbéennes, africaines et européennes. Il se produit régulièrement à Paris en solo, et en duo avec la chanteuse Kécita Clénard.

