Augustin : Contre Fauste le manichéen Facultés Loyola Paris Paris, jeudi 14 mars 2024.

Cet ouvrage majeur d’Augustin, dont la traduction vient de paraître dans la Bibliothèque Augustinienne (BA 18/A, 18/B et 18/C), est d’abord une source pour la connaissance du manichéisme, car Augustin reproduit les Capitula de l’évêque Fauste de Milève avant de les réfuter. Le traité permet aussi de découvrir la richesse de l’herméneutique biblique d’Augustin : contre Fauste qui rejette le judaïsme et nie l’unité des deux Testaments, Augustin expose la valeur prophétique de l’Ancien Testament et met en lumière le rôle du peuple juif dans l’économie du salut.

Avec Isabelle BOCHET, Jean-Daniel DUBOIS, Alban MASSIE, Hugues VERMES

Facultés Loyola Paris 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris