Auguste Jeanneau (1841-1904), un courtier du textile Avenue des portes Cartier Saint-Malo, mardi 20 février 2024.

Voici l’histoire d’une saga familiale de fabrication textile à la française, nichée 43 rue des Vieux Greniers, derrière la tour des Vieux Greniers jusqu’en 1971. Mardi 20 février, 18h00 1

Auguste Jeanneau, né 13 juin 1841 créa une société éponyme A. Jeanneau dans les années 1870 où il faisait principalement du négoce de fils, laine et coton.

Son fils Auguste Marie, né le 14 septembre 1875, travaillait avec lui et, à la mort de son père en 1904, devint le directeur de l’entreprise. Il avait 29 ans.

Avenue des portes Cartier Saint-Malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine