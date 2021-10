Reims Reims Marne, Reims Augures Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Chrystèle Khodr Dans le cadre de FARaway – Festival des Arts à Reims 2022 | Du 27.01 au 06.02 2022

Présenté par La Comédie| Théâtre

Tout public – dès 15 ans En 1975 débute au Liban une guerre civile dont le pays subit encore aujourd’hui les conséquences. À la même période, des hommes et femmes s’engagent à ouvrir de nouveaux lieux malgré l’absence de politique publique. C’est l’histoire et le sens de cet engagement que cherche à décrypter la metteuse en scène libanaise Chrystèle Khodr dans Augures. Comment et pourquoi vouloir faire du théâtre quand le pays entre en guerre et en déliquescence ? Deux actrices retracent leur parcours théâtral depuis le moment où elles ont décidé de faire du théâtre leur métier au début des années 80. Un spectacle qui reconstitue la mémoire de Beyrouth, à l’époque où la ville était fragmentée entre Est et Ouest. DURÉE

1h20 DATES

jeu. 27 janvier à 20h

ven. 28 janvier à 19h LIEU

La Comédie de Reims – Petite Salle Reims

