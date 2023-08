Randonnée bien-être Augignac, 14 octobre 2023, Augignac.

Augignac,Dordogne

L’Association Culture et Loisirs d’Augignac propose chaque mois, de septembre à juin, une randonnée pédestre bien-être d’environ 10km, adaptée au rythme de chacun et ouverte à tous.

Tarif : 3€ par sortie. Possibilité de prendre un abonnement pour les 10 randonnées..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

Augignac 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Every month, from September to June, the Association Culture et Loisirs d’Augignac (Augignac Culture and Leisure Association) offers a wellness hike of around 10km, adapted to everyone’s pace and open to all.

Price: 3? per outing. Subscription available for all 10 outings.

Todos los meses, de septiembre a junio, la Association Culture et Loisirs d’Augignac propone un paseo de bienestar de unos 10 km, adaptado al ritmo de cada uno y abierto a todos.

Precio: 3? por salida. Se puede contratar un abono para las 10 salidas.

Der Verein Culture et Loisirs d’Augignac bietet von September bis Juni jeden Monat eine Wellness-Wanderung von etwa 10 km Länge an, die dem Rhythmus jedes Einzelnen angepasst ist und allen offen steht.

Preis: 3? pro Ausflug. Es besteht die Möglichkeit, ein Abonnement für alle 10 Wanderungen abzuschließen.

Mise à jour le 2023-08-23 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin