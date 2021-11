Genève Théâtre Am Stram Gram Genève Augenblick Théâtre Am Stram Gram Genève Catégorie d’évènement: Genève

### Du 20 au 22 mai 2022 ### Dès 12 ans · 45 min ### THÉÂTRE / CRÉATION AM STRAM GRAM ### SARAH ELTSCHINGER STOP ! Ça va trop vite ! STOP ! Il y en a trop ! STOP ! Ça va nous engloutir ! STOOOOOOOP !!!!!!!!!! Vite, très vite, Sarah se jette sur la grosse machine du temps, elle serre le frein, elle le serre, elle le serre tellement fort qu’elle arrive à l’arrêter ! Et alors… … tout flotte, au ralenti, suspendu dans les airs… les grandes informations, les petites, les dernières nouvelles, les évènements microscopiques… Sarah… a arrêté le temps ! Elle prend une paire de ciseaux géants. Elle découpe un morceau du présent. Elle l’étale sur scène, et on se penche dessus. Ensemble, tranquillement. _Les « Morceaux de présent » sont une proposition théâtrale nouvelle imaginée pour les familles. Un.e artiste romand.e pioche dans les médias (journaux, radio, télévision, web) un événement ou un thème qui anime l’enfance et l’adolescence aujourd’hui, le dissèque, l’observe avec les jeunes spectateur.rice.s, jongle avec et en fait un moment spectaculaire. Vient ensuite un moment d’échange entre l’artiste et le public. Pour éviter d’aller au lit sans avoir compris les nouveaux mots prononcés vingt fois par les parents et trente fois par la télé dans la soirée, trouver ensemble notre rapport à l’actualité et suivre autrement le compas du monde._ **Distribution** Mise en scène : Sarah Eltschinger | Dramaturgie : Antoine Girard | Jeu : en cours Coproduction : Compagnie I D A, Théâtre Am Stram Gram – Genève

Un temps de théâtre pour s'arrêter, dialoguer… et comprendre ensemble.

