Marché de Noël Augé, 9 décembre 2023 14:00, Augé.

Augé,Deux-Sèvres

Festiv’Augé organise un marché de Noël le samedi 9 décembre de 14h à 21h

Décoration du sapin à 17h30

Arrivée du Père-Noël à 18h30

Spectacle de feu Call Prod à 19h30

Restauration rapide sur place.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 21:00:00. .

Augé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Festiv’Augé organizes a Christmas market on Saturday, December 9 from 2 to 9 p.m

Christmas tree decoration at 5:30pm

Santa’s arrival at 6:30 pm

Call Prod fire show at 7:30pm

Fast food on site

Festiv’Augé organiza un mercado navideño el sábado 9 de diciembre de 14:00 a 21:00 horas

Decoración del árbol de Navidad a las 17.30 h

Llegada de Papá Noel a las 18.30 h

Espectáculo de fuego Call Prod a las 19.30 h

Comida rápida in situ

Festiv’Augé organisiert einen Weihnachtsmarkt am Samstag, den 9. Dezember von 14 bis 21 Uhr

Schmücken des Tannenbaums um 17.30 Uhr

Ankunft des Weihnachtsmanns um 18.30 Uhr

Feuershow Call Prod um 19.30 Uhr

Schnellrestaurants vor Ort

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Haut Val De Sèvre