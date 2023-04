Concert de solidarité – « TÊTE DE OUF » 14 Route de Saint-Maixent, 28 avril 2023, Augé.

TÊTE DE OUF sera en concert de solidarité pour les victimes du séisme en Turquie et en Syrie à la salle des fêtes d’Augé (79) le vendredi 28 avril 2023. Ce concert est organisé par le Bar restaurant « l’ARDOISE » et ses partenaires..

2023-04-28 à ; fin : 2023-04-28 . .

14 Route de Saint-Maixent Salle des fêtes

Augé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



TÊTE DE OUF will be in solidarity concert for the victims of the earthquake in Turkey and Syria at the village hall of Augé (79) on Friday, April 28, 2023. This concert is organized by the Bar restaurant « l’ARDOISE » and its partners.

TÊTE DE OUF ofrecerá un concierto solidario en favor de las víctimas del terremoto de Turquía y Siria en la sala del pueblo de Augé (79) el viernes 28 de abril de 2023. Este concierto está organizado por el Bar restaurante « l’ARDOISE » y sus socios.

TÊTE DE OUF wird am Freitag, den 28. April 2023, im Festsaal von Augé (79) ein Solidaritätskonzert für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien geben. Dieses Konzert wird von der Bar Restaurant « l’ARDOISE » und ihren Partnern organisiert.

Mise à jour le 2023-04-20 par OT Haut Val De Sèvre