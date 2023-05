Festival « En attendant l’été » Place du Bosquet, 17 juin 2023, Auga.

La commune d’Auga organise son premier festival « En attendant l’été » le 17 juin 2023 ! Au programme à 18h Fanfalyre, à 20h Thijo, à 21h30 le groupe 23h14 et à 23h le chanteur Papel Mojado ! Sur place, buvette et food trucks. Entrée gratuite..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . EUR.

Place du Bosquet

Auga 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The commune of Auga organizes its first festival « Waiting for the summer » on June 17, 2023! At 6pm Fanfalyre, at 8pm Thijo, at 9:30pm the group 23h14 and at 11pm the singer Papel Mojado! On the spot, refreshments and food trucks. Free entrance.

El municipio de Auga organiza su primer festival « En attendant l’été » el 17 de junio de 2023 El programa incluirá a Fanfalyre a las 18h, Thijo a las 20h, el grupo 23h14 a las 21h30 y el cantante Papel Mojado a las 23h En el lugar, refrescos y food trucks. Entrada gratuita.

Die Gemeinde Auga veranstaltet am 17. Juni 2023 ihr erstes Festival « En attendant l’été » (Warten auf den Sommer)! Auf dem Programm stehen um 18 Uhr Fanfalyre, um 20 Uhr Thijo, um 21.30 Uhr die Gruppe 23h14 und um 23 Uhr der Sänger Papel Mojado! Vor Ort gibt es Erfrischungsstände und Foodtrucks. Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-05-12 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN