Thé dansant Auffay Val-de-Scie, 3 septembre 2023, Val-de-Scie.

Val-de-Scie,Seine-Maritime

Nous vous proposons un thé dansant à la salle des fêtes d’Auffay ..

2023-09-03 à 09:00:00 ; fin : 2023-09-03 20:00:00. .

Auffay

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



We propose you a tea dance in the village hall of Auffay.

Proponemos un baile del té en el salón del pueblo de Auffay.

Wir bieten Ihnen einen Tanztee im Festsaal von Auffay an .

Mise à jour le 2023-05-24 par Normandie Tourisme / Attitude Manche