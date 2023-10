Stage de Couture Enfants 7/11 ans. Citrouille mon amie… Foyer Rural Auffargis Catégories d’Évènement: Auffargis

Yvelines Stage de Couture Enfants 7/11 ans. Citrouille mon amie… Foyer Rural Auffargis, 30 octobre 2023 14:00, Auffargis. Stage de Couture Enfants 7/11 ans. Citrouille mon amie… Foyer Rural Auffargis 30 et 31 octobre Stage de couture enfants les 30 et 31 octobre de 14h00 à 16h30 30 et 31 octobre 1 Les vacances de la Toussaint approchent… Je propose d’accueillir vos enfants de 7/11 ans pour 2 après-midis de Couture. Je leur donne rendez-vous les 30 et 31 Octobre 2023 de 14h00 à 16h30 avec l’ALCA d’Auffargis. Nous créerons sur 1 thème d’actualité : La Citrouille Je prépare tout ce qu’il faut et nous pourrons réaliser :

– de jolis coussins Citrouille

– des marque-pages pour les histoires sur la nature ou effrayantes du moment. Matériel compris.

Apporter 1 paire de ciseaux, 1 crayon à papier et 1 règle. => Inscription auprès de l'ALCA Auffargis par email : alca.auffargis@gmail.com Tarif : 40 € – ALCA Auffargis x La Félily – Foyer Rural 27 rue des Vaux de Cernay Auffargis 78610

