Stage Couture : « Confectionne ta pochette à dessin de voyage » Foyer Rural Auffargis Catégories d’Évènement: Auffargis

Yvelines

Stage Couture : « Confectionne ta pochette à dessin de voyage » Foyer Rural, 25 avril 2023 14:00, Auffargis. Stage Couture pour enfants « Confectionne ta pochette à dessin de voyage ». 25 et 26 avril 1

https://bit.ly/3UDuAjT Pendant ces 2 après-midis, les enfants apprendront à confectionner 1 pochette à dessin de voyage. De petite dimension, elle sera facile à emporter dans chacune de leurs aventures. Ils découvriront ou approfondiront leurs connaissances en couture à la main. La machine à coudre sera utilisée sous la surveillance d’un adulte. Les fournitures sont comprises : Tissu, fil, aiguilles, boutons… Machine à coudre. A partir de 7 ans.

Pas de niveau en couture nécessaire. Les inscriptions se font auprès de l’association ALCA d’Auffargis. Foyer Rural 27 rue des Vaux de Cernay Auffargis 78610 Yvelines

