VILLE DE HOUILLES présente ce spectacle Après son cultissime Comment épouser un milliardaire, Audrey Vernon est de retour avec Billion Dollar Baby, un spectacle en forme de lettre à son enfant qui va naître. Un texte drôle, espiègle, mélancolique et précis à la fois, qui raconte toute l'absurdité de nos sociétés, mais tente aussi de nous faire entrevoir de l'espoir.Infos pratiques : ouverture des portes 20h, début du concert 20h30 – placement libre / accès PMRSalle Cassin : 1 rue Mermoz – 78800 Houilles / Accès : en train – SNCF Saint-Lazare ou RER A direction Cergy/Poissy (7mn à pied de la gare) – en voiture de Paris : porte Maillot/La Défense A14, sortie A86 (dir. Cergy-Pontoise), sortie Bezons et suivre Houilles – La Graineterie. Parking à proximité Audrey Vernon Votre billet est ici SALLE RENE CASSIN HOUILLES 1 rue Jean Mermoz Yvelines

