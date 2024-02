Audrey Vernon Billion Dollar Baby La Chapelle-Saint-Luc, samedi 6 avril 2024.

De et avec Audrey Vernon, Mise en scène Dorian Rossel et Delphine Lanza (Cie STT Suisse), Bonne nouvelle Productions.

Si vous deviez écrire une lettre à votre futur bébé, que lui diriez-vous ?

Après Comment épouser un milliardaire qui fustigeait le monde des ultras riches, Audrey Vernon veut sauver la planète et make the World green again… tant qu’il est encore temps !

Enceinte, elle explique à son futur bébé le monde dans lequel il va naître.

Entre faux air candide et vannes percutantes, son récit nous embarque dans une épopée ultra documentée. Des dinosaures aux premiers colons en passant par l’invention du plastique, les Gilets jaunes et l’extinction des ours polaires, Audrey Vernon nous raconte une histoire du monde que le capitalisme ravageur transforme peu à peu en escape game.

J’aurais pu te faire naître durant les Trente glorieuses, la Belle époque… non, toi ce sera extinction de masse, un truc assez rare qui n’arrive que toutes les 30 millions d’années . mais c’est super de voir la fin du film !

Prenant le parti de rire de l ‘effondrement climatique, la comédienne sert un texte saisissant et prouve une fois encore qu’un théâtre militant peut être aussi drôle qu’intelligent. Espiègle et pugnace, elle nourrit l’espoir que nos yeux restent grands ouverts et nos cœurs battants en alerte. Parce qu’au fond, Billion dollar baby, c’est d’abord une question d’amour fou pour ses semblables.

Dans Billion Dollar Baby , son seule-en-scène très réussi, l’humoriste dénonce le capitalisme sauvage et fait rire du pire avec intelligence.(…) Son nouveau spectacle est d’une drôlerie redoutable. (…) Son écriture est talentueuse, ses sources multiples. Le Monde

