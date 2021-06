Angoulême Musée du Papier Angoulême, Charente Audrey Sedano « Angoulême Augmentée » Musée du Papier Angoulême Catégories d’évènement: Angoulême

Arrêtez le temps pour un voyage dans les rues de la cité et penchez-vous sur l’histoire de ses bâtiments. La Ville d’Angoulême se transforme en une personne racontant son patrimoine comme un conte romanesque. Par la réalité augmentée, chacun a la possibilité d’augmenter cette exposition d’une véritable expérience sensorielle. Audrey Sedano propose une déclinaison de ce trésor architectural au travers de multiples techniques autour du papier : impressions d’art, sculptures en carton, papier découpé.

De petits voyages dans le temps, comme des fragments de souvenirs. Des fragments d’histoire. Des souvenirs de trésors. Musée du Papier 134 rue de Bordeaux, 16000 Angoulême Angoulême Charente

