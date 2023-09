Audrey Poussier, illustratrice : accrochage Bibliothèque Valeyre Paris, 7 novembre 2023, Paris.

Du mardi 07 novembre 2023 au samedi 25 novembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Dans le cadre du temps fort, À hauteur de bébé, vous pourrez découvrir des illustrations originales d’Audrey Poussier.

« Audrey Poussier est née et a grandi en Bretagne.

Petite, elle voulait être pêcheuse, nageuse, danseuse, religieuse et bien sûr « dessinateuse » !

Á 18 ans, elle part donc à Paris pour suivre des études d’art à l’école Estienne, puis aux beaux-arts.

Elle illustre son premier livre, Serrez Sardines, et, très vite, écrit ses propres histoires d’une grande fraîcheur, portées par l’humour et la bonne humeur. Des couleurs douces et lumineuses, et une fluidité de trait sont sa marque de fabrique.

Elle est l’auteure et l’illustratrice d’une quinzaine de livres publiés à l’École des loisirs, principalement dans la collection loulou & Cie. » École des loisirs.

Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris

Contact : +33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr

Audrey Poussier Illustration d’Audrey Poussier