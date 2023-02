AUDREY PIERRE QUARTET SUNSIDE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

AUDREY PIERRE QUARTET SUNSIDE, 18 février 2023, PARIS.

Tarif : 22.0 euros.

Audrey Pierre présente « Blasons dorés », entourée de brillants musiciens. La chanteuse offre un répertoire de compositions originales et célèbre un éventail de couleurs ardemment jazz, aux envolées instrumentales symbiotiques. Un concert à vivre comme une transcendance magnétique, où la voix est un voyage, le groove est sans frontière, l'envoûtement est absolu.

SUNSIDE PARIS
60, RUE DES LOMBARDS
Paris

