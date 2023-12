Audrey Pierre Quartet 38Riv Jazz Club Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Audrey Pierre Quartet 38Riv Jazz Club Paris, 27 décembre 2023 21:30, Paris. Le mercredi 27 décembre 2023

de 21h30 à 22h30

Le mercredi 27 décembre 2023

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant Tarif en ligne : 17 à 22€

Tarif sur place : 20 à 25€ Concert Jazz, Standards & compositions — Le quartet offre un répertoire aux envolées instrumentales symbiotiques, où la voix est un voyage, l’envoûtement est absolu. Chanteuse et compositrice, Audrey Pierre est dotée d’un timbre remarquablement chaleureux. Elle explore un univers de compositions saisissantes, laissant place à un jeu vocal affûté, tout en promenant son swing sur les standards qu’elle chérit. Audrey Pierre : voix

Gustave Reichert : guitare

Yoni Zelnik : contrebasse

Lionel Boccara : batterie 38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/27

38riv Détails Heure : 21:30 Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75004 Lieu 38Riv Jazz Club Adresse 38 rue de rivoli Ville Paris Departement Paris Lieu Ville 38Riv Jazz Club Paris latitude longitude 48.856427003097,2.3564829781449

38Riv Jazz Club Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/