AUDREY PERZO Ecole et Espace d’art contemporain Camille Lambert, 3 juin 2023, Juvisy-sur-Orge.

Le samedi 03 juin 2023

de 18h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

(…) Et leurs reflets / Exposition / Une fresque réalisée in situ sur les murs du jardin de l’Ecole et Espace d’art contemporain Camille Lambert.

Audrey Perzo est une artiste plasticienne née en 1991 en France qui vit et travaille actuellement à Pantin. Elle se définit comme sculptrice, toutefois la peinture et la couleur occupent une place importante dans son travail. Elle aborde les lieux d’expositions dans leur globalité et intervient en cherchant à créer de nouveaux équilibres. Ses pièces opèrent telles des trouées dans l’espace et viennent créer des perspectives et des bouleversements en jouant avec les éléments architecturaux.

En février 2023,

Audrey Perzo a imaginé l’exposition immersive intitulée Le crépuscule des formes pour l’Ecole et Espace d’art contemporain Camille Lambert. Dans la continuité de ce projet, l’artiste

déploie la fresque in situ (…) Et leurs reflets sur les murs du jardin du lieu.

Oeuvre réalisée sur une invitation de Morgane Prigent, directrice de l’Ecole et Espace d’art contemporain Camille Lambert.

Ecole et Espace d’art contemporain Camille Lambert 35 avenue de la terrasse 91260 Juvisy-sur-Orge

Contact : https://sortir.grandorlyseinebievre.fr/culture/arts-et-expositions/ecole-et-espace-dart-contemporain-camille-lambert-juvisy-sur-orge 0169578250 eart.lambert@grandorlyseinebievre.fr https://www.facebook.com/ecoleetespacedartcamillelambert/ https://www.facebook.com/ecoleetespacedartcamillelambert/ https://sortir.grandorlyseinebievre.fr/culture/arts-et-expositions/ecole-et-espace-dart-contemporain-camille-lambert-juvisy-sur-orge

Laurent Ardhuin Audrey Perzo, Le crépuscule des formes, exposition à l’Ecole et Espace d’art contemporain Camille Lambert, 2023