AUDREY PERRIN DANS AQUAPLANING Montpellier, mercredi 10 avril 2024.

Ne manquez pas les spectacle « Audrey Perrin dans Aquaplaning » au Théâtre le Point Comédie !

►Le matin, Myriam se réveille dans sa baignoire…. ça peut arriver… même à Myriam, hôtesse de caisse sans histoires.

Quel grain de sable a pu venir perturber au plus profond l’existence de cette femme ordinaire ? Quel lent dérapage l’a entraînée jusque là ?

Entre rire et émotion, AQUAPLANING est le récit d’un parcours semé d’obstacles pour se retrouver. Un seule en scène drôle et tendre sur la recherche de soi. 16 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 21:00:00

fin : 2024-04-10 22:30:00

9 rue Sainte Ursule

Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@lepointcomedie.fr

