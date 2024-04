Audrey Hepburn Autre lieu Genève, samedi 4 mai 2024.

Audrey Hepburn Une rétrospective unique proposée par le Musée Bolle autour du roman graphique de Christopher et Eileen Hofer 4 – 31 mai Autre lieu Entrée libre

Début : 2024-05-04T17:30:00+02:00 – 2024-05-04T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

L’équipe du Centre des arts est très heureuse d’accueillir une exposition spéciale mettant en lumière la vie extraordinaire de Audrey Hepburn à travers un roman graphique remarquable réalisé par Eileen Hofer & Christopher, aux éditions Michel Lafon. Le vernissage aura lieu le mardi 7 mai, à 17h30.

Née à Ixelles en Belgique le 4 mai 1929 et décédée à Tolochenaz en Suisse le 20 janvier 1993, Audrey Hepburn a conquis le cœur du monde entier avec son élégance naturelle et son charme pétillant. De ses débuts modestes aux Pays-Bas, en passant par son ascension fulgurante à Hollywood dans les années 1950 en tant que muse d’Hubert de Givenchy, cette exposition retrace son parcours exceptionnel.

Malgré les défis rencontrés, notamment une santé fragile et une enfance marquée par la Seconde Guerre mondiale, Audrey a su trouver sa voie sur les planches de théâtre et sur les écrans de cinéma, remportant un Oscar et de nombreuses autres récompenses prestigieuses. Mais c’est en endossant les rôles de mère et d’ambassadrice pour l’UNICEF qu’Audrey découvrira probablement ses plus belles vocations. Elle utilisera sa renommée pour venir en aide aux plus vulnérables, en se consacrant tout particulièrement à l’assistance humanitaire en faveur de l’enfance.

Ce qui rend cette exposition si particulière est son approche immersive à travers le roman graphique. Les mots se mêlent aux dessins pour créer un univers unique et intime, offrant aux visiteurs une expérience profonde et émouvante.

Du récit des scénaristes à la genèse du projet, en passant par les planches originales évoquant le talent du dessinateur, chaque aspect de cette exposition est soigneusement conçu pour vous plonger dans l’univers fascinant d’Audrey Hepburn.

Le Centre des arts remercie chaleureusement le Musée Bolle de Morges.

Christopher & Eileen Hofer