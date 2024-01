Rencontre pour lire – Jérôme Leroy Auditorium Viroflay, samedi 3 février 2024.

Rencontre pour lire – Jérôme Leroy Jérôme Leroy n’est plus à présenter, notamment depuis le récent succès de « Vivonne » ou encore « Les derniers jours des fauves ». Samedi 3 février, 17h00 Auditorium Entrée libre sur réservation

Jérôme Leroy n’est plus à présenter, notamment depuis le récent succès, public et critique, que lui valurent Vivonne (Grand Prix de l’Imaginaire 2022) ou encore Les derniers jours des fauves, chef-d’œuvre de politique-fiction résonnant de manière prophétique avec l’actualité.

Bien que chacun soit apparenté à une littérature dite de genre (« imaginaire » dans un cas, « noire » dans l’autre – d’anticipation dans les deux cas), cet auteur particulièrement prolifique et surdoué ne cesse toutefois de jouer avec les frontières pour mieux les dépasser, atteignant parfois à un haut degré de littérature « tout court », pure, sans plus de qualificatif réducteur.

