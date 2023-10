Histoire d’une œuvre : au cœur de l’enquête – Cycle 2 Auditorium Viroflay Catégories d’Évènement: Viroflay

Yvelines Histoire d’une œuvre : au cœur de l’enquête – Cycle 2 Auditorium Viroflay, 20 janvier 2024, Viroflay. Histoire d’une œuvre : au cœur de l’enquête – Cycle 2 20 janvier – 3 février 2024, les samedis Auditorium Tarifs : 22 € le cycle de trois séances / 9 € l’entrée. Moins de 25 ans : 11 € le cycle de trois séances / 5 € l’entrée. Voleurs, assassins, faussaires, le monde de l’art a ses criminels comme dans tous les milieux. Les procès anciens, les archives, nous révèlent des surprises.

Nous enquêterons pour découvrir le vrai visage de ces artistes qui ont côtoyé le pire et le meilleur. Tandis que d’autres qui mènent une vie tranquille, se délectent de sujets et détails sordides, peignant le crime dans l’art.

Véritables « Hercule Poirot en herbe », nous avancerons sur la piste de Veit Stoss, Agostino Tassi, Caravage, Benvenuto Cellini, Leone Leoni, Jacques Van Loo, Pieter Mulier, Richard Dadd, Walter Sickert… Cycle 2 Mauvais garçons à Rome vers 1600 : La bande à Caravage – Samedi 20 janvier à 15h.

«Mes Prisons» : incarcération d’artistes au 19e siècle – Samedi 27 janvier à 15h.

«Mes Prisons» : incarcération d'artistes au 19e siècle – Samedi 27 janvier à 15h.

Crime et mystère en Angleterre : Richard Dadd et Walter Sickert – Samedi 3 février à 15h.

