La belle lisse poire du prince de Motordu Auditorium Viroflay, 19 janvier 2024, Viroflay.

La belle lisse poire du prince de Motordu Vendredi 19 janvier 2024, 20h00 Auditorium Tarif unique : 8 €.

Le prince de Motordu est très heureux dans son grand chapeau. Il a une grande salle à danger dans laquelle il joue aux tartes avec ses coussins. Il a aussi des boutons qui paissent dans la prairie, où il fait des batailles de poules de neige…

Tout en jeux de mots et fantaisie, le texte de PEF est une invitation à rêver et à entrer dans un autre monde. Celui de l’imaginaire d’un jeune garçon qui déforme les mots sans le faire exprès et apprend avec la princesse et institutrice Dézécolle que sa créativité n’est pas un défaut ; qu’elle peut même être un atout s’il sait en faire bon usage. Surtout, cette princesse au grand cœur, qui aime l’école publique, gratuite et obligatoire, lui fait comprendre que c’est à l’école que l’on apprend à vivre ensemble et à accepter les différences enrichissantes de chacun et de leurs mots en folie. Un spectacle pour les plus jeunes, mais aussi pour les plus grands.

Auditorium 74, avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay

