Projection – Entre les murs Dimanche 14 janvier 2024, 15h00 Auditorium Gratuit sur réservation

Début : 2024-01-14T15:00:00+01:00 – 2024-01-14T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-14T15:00:00+01:00 – 2024-01-14T17:00:00+01:00 François Marin est un jeune professeur de français dans un collège réputé difficile. Il n’hésite pas à sortir du cadre académique et à pousser les adolescents jusqu’à leurs limites afin de les motiver.

Adapté du livre éponyme dont l’auteur tient le rôle principal. Une performance à tous les titres qui décrocha la Palme d’Or.

Durée : 2h08. Auditorium 74, avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay

