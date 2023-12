Remise des prix – Envie de vous lire Auditorium Viroflay Catégories d’Évènement: Viroflay

Fin : 2024-01-13T17:00:00+01:00 – 2024-01-13T19:00:00+01:00 La remise des prix du concours de nouvelles Envie de vous lire sur le thème « Fenêtre sur rue » sera suivie d’un spectacle d’improvisation avec la compagnie La Miel.

Comédie, vaudeville, drame shakespearien, mélodrame ou tragédie grecque, théâtre de l’absurde ou drame contemporain, la troupe des improvisateurs de La Miel casse les codes du théâtre et propose un spectacle qui revisite les titres des nouvelles du concours pour proposer leur interprétation… totalement improvisée ! Chaque titre sera utilisé, remixé à coups d’apartés, coups de théâtre, monologues…

Drame, farce ou comédie, nos écrivains n’avaient peut-être pas tout envisagé en proposant les titres de leurs histoires !

– A 17h : remise des prix du concours de nouvelles Envie de vous lire « Fenêtre sur rue ».

