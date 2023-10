Spectacle – L’Odyssée, la conférence musicale Auditorium Viroflay, 7 novembre 2023, Viroflay.

Spectacle – L’Odyssée, la conférence musicale Mardi 7 novembre, 20h00 Auditorium Tarif unique : 8 €

Après la guerre de Troie, Ulysse décide de rentrer chez lui, à Ithaque. Mais le destin et les dieux ne sont pas de cet avis et le voyage du retour sera semé d’embûches. Affrontant monstres en tous genres, sorcières, cyclope et autres créatures marines, Ulysse retrouvera Pénélope 10 ans plus tard… La fameuse histoire de l’Odyssée racontée, chantée et dansée par deux interprètes qui jouent 15 personnages. Une version inédite, concentrée et explosive !

« Volontairement comique, cette conférence mu-sicale alterne moments de narration et de jeu à un rythme effréné. Pour rire et s’instruire. » Télérama. (Lire aussi magazine p. 33).

Durée : 1h10.

Auditorium 74, avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T20:00:00+01:00 – 2023-11-07T21:10:00+01:00

spectacle musique