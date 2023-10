Ciné-goûter : L’ours Auditorium Viroflay Catégories d’Évènement: Viroflay

Yvelines Ciné-goûter : L’ours Auditorium Viroflay, 25 octobre 2023, Viroflay. Ciné-goûter : L’ours Mercredi 25 octobre, 14h30 Auditorium Gratuit sur réservation Jamais les animaux n’avaient été filmés de la sorte, comme des personnages à part entière. La bibliothèque propose de revoir sur grand écran les aventures de cet ourson orphelin et de son congénère plus âgé, tous deux en proie aux prédateurs de toutes espèces, chasseurs ou félins…

Durée : 1h36. Auditorium 74, avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 24 34 40 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T14:30:00+02:00 – 2023-10-25T16:00:00+02:00

2023-10-25T14:30:00+02:00 – 2023-10-25T16:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Viroflay, Yvelines Autres Lieu Auditorium Adresse 74, avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay Ville Viroflay Departement Yvelines Lieu Ville Auditorium Viroflay latitude longitude 48.804332;2.176367

Auditorium Viroflay Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/viroflay/