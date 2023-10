Thibault Cauvin Auditorium Villefranche-sur-Saône, 10 novembre 2023, Villefranche-sur-Saône.

Thibault Cauvin Vendredi 10 novembre, 20h30 Auditorium Tarifs 22€/19€

Assister à un concert de Thibaut Cauvin est une réelle expérience, dont on se souvient, tant il est généreux, rieur et diaboliquement virtuose. À vingt ans il était déjà le prodige aux 36 grands prix internationaux, le Federer de la guitare, le virtuose indomptable. Alors, pendant quinze années, il choisit de vivre en tournée, en nomade, sans maison ni attache, guidé par les scènes du monde (plus de mille représentations dans près de 130 pays). De cette expérience de vie, sa guitare classique s’est colorée de liberté et d’ailleurs. L’aventurier insatiable qu’il est, multiplie les expériences, joue toutes les musiques, continuant de s’enrichir, de se sculpter pour construire son récital, libre et sans frontière.

Thibault Cauvin : guitare

Tarif : 22€/19€

Réservation : https://www.concertsauditorium.fr/saison-2023-2024/thibaut-cauvin/

Auditorium de Villefranche

Auditorium 96, rue de la sous-préfecture VILLEFRANCHE Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.concertsauditorium.fr/saison-2023-2024/thibaut-cauvin/ »}] [{« link »: « https://www.concertsauditorium.fr/saison-2023-2024/thibaut-cauvin/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T20:30:00+01:00 – 2023-11-10T22:00:00+01:00

2023-11-10T20:30:00+01:00 – 2023-11-10T22:00:00+01:00

Festival Les Guitares Festival

Frank Loriou