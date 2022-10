Un Dimanche en Inde Auditorium Villefranche-sur-Saône Catégories d’évènement: Rhône

musique classique indienne | Inde Auditorium 96, rue de la sous-préfecture VILLEFRANCHE Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Parveen Sabrina et Ilias Raphaël Kahn, héritiers d’une lignée musicale du Rajastan de sept générations ont grandi en Inde où ils ont reçu l’enseignement de la musique classique indienne. Elle s’accompagne au tanpura et interprète des râgas, mais aussi des maands, chants traditionnels du Rajasthan en voie de disparition dont elle est une des seules garantes aujourd’hui. Son frère soutient ces improvisations par sa maîtrise des

tablas et sa technique de beatboxing pour apporter une touche de modernisme à cet art millénaire. Concert suivi par un apéritif gourmand à

la Chapelle de l’Hôtel Dieu et la projection du « Salon de Musique », chef d’œuvre de Satyajit Ray au cinéma les 400 coups. Parveen Sabrina, tanpura, voix – Raphaël Kahn, tablas, beatbox.

