LALATIANA à Montréal (Québec, Canada) avec Rija RANDRIANIVOSOA Samedi 16 décembre, 18h00 Auditorium Vannier 50 $ can

« Une voix toute en aisance, qui allie puissance et inspiration, et dont la maîtrise ne cesse de s’affirmer pour nous subjuguer littéralement lorsqu’elle évolue dans un registre proche du Jazz ou du Blues explosif, servie par un timbre veloutée dont la magnificence n’a d’égale que les frissons qu’elle vous procure ». – N.R.

LALATIANA a été révélée en 1986 par ‘Le prix des auditeurs’ de RFI et depuis, la chanteuse s’est produite sur de nombreuses scènes malgaches et internationales où elle démontre l’étendue de son talent, de sa voix chaude et très mélodieuse.

Elle sera subtilement accompagnée par la guitare virtuose de Rija Randrianaivosoa et vous emmènera aux racines des musiques et chants de son pays, toutes évoquant la vie, le rêve, l’espoir, l’amour, l’amitié.

Auditorium Vannier 821 avenue Sainte Croix Saint-Laurent Montréal Montréal H4L 3Y4 Saint-Laurent Agglomération de Montréal Québec [{« type »: « phone », « value »: « 714 509-3140 »}]

