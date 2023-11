MUZ’ : Journées Musicales d’Uzerche – Chansons de Cabaret Auditorium Sophie Dessus Uzerche, 3 août 2024, Uzerche.

Uzerche,Corrèze

18h : duo Cyrielle Ndjiki Nya soprano, Kaoli Ono piano: Chansons de Cabaret nous emmène de la mélancolie des mélodies de Rachmaninov à un ensemble de pièces plus canaille de Walton et Britten en passant par quelques fleurons de la mélodie française.

19h30 : Plateau Repas salle Cueco.

20h30 : Quatuor Kapsber’girls, Alice Duport Percier Soprano, Axelle Verner Mezzo, Garance Boizot Viole de Gambe, Albane Imbs Cordes pincées et Direction…Une exploration pétillante des répertoires pré-baroques et baroques. Les quatre musiciennes jettent un regard transversal sur les oeuvres des XVIIe et XVIIIe siècles, trouvant de nouvelles passerelles et s’amusant avec les genres..

Auditorium Sophie Dessus

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



6pm: duo Cyrielle Ndjiki Nya soprano, Kaoli Ono piano: Chansons de Cabaret takes us from the melancholy of Rachmaninov’s melodies to a set of more canaille pieces by Walton and Britten, as well as a few jewels of French melody.

7:30 pm: Plateau repas in Salle Cueco.

8:30pm: Quatuor Kapsber?girls, Alice Duport Percier Soprano, Axelle Verner Mezzo, Garance Boizot Viole de Gambe, Albane Imbs Cordes pincées et Direction?a sparkling exploration of pre-Baroque and Baroque repertoires. The four musicians take a transversal look at works from the 17th and 18th centuries, finding new bridges and playing with genres.

18.00 h: Dúo Cyrielle Ndjiki Nya soprano, Kaoli Ono piano: Chansons de Cabaret nos lleva de la melancolía de las melodías de Rachmaninov a un abanico de piezas más extravagantes de Walton y Britten, sin olvidar algunas de las joyas de la corona de la melodía francesa.

19.30 h: Comida en la sala Cueco.

20.30 h: Quatuor Kapsber?girls, Alice Duport Percier Soprano, Axelle Verner Mezzo, Garance Boizot Viole de Gambe, Albane Imbs Cuerdas pulsadas y Dirección… Una exploración chispeante de los repertorios prebarroco y barroco. Los cuatro músicos abordan de forma transversal obras de los siglos XVII y XVIII, encontrando nuevos puentes y jugando con los géneros.

18 Uhr: Duo Cyrielle Ndjiki Nya Sopran, Kaoli Ono Klavier: Chansons de Cabaret führt uns von der Melancholie der Melodien Rachmaninows über einige Glanzstücke der französischen Melodik bis hin zu einer Reihe von kanadischen Stücken von Walton und Britten.

19.30 Uhr: Abendessen im Cueco-Saal.

20.30 Uhr: Kapsber-Quartett?girls, Alice Duport Percier Sopran, Axelle Verner Mezzo, Garance Boizot Viole de Gambe, Albane Imbs Zupfinstrumente und Dirigat?eine prickelnde Erkundung des vorbarocken und barocken Repertoires. Die vier Musikerinnen werfen einen Querschnitt durch die Werke des 17. und 18. Jahrhunderts, finden neue Brücken und spielen mit den Genres.

