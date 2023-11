MUZ’ : Journées Musicales d’Uzerche – Solak Balik Auditorium Sophie Dessus Uzerche, 2 août 2024, Uzerche.

Uzerche,Corrèze

18h00: Solak Balik (ex Swing Vandals). Musique swing acoustique aux couleurs méditerranéennes, les musiciens du groupe passionnés de jazz et de sa rencontre avec les cultures de l’Est, explorent une musique nomade et métissée imprégnée des cultures méditerranéennes..

2024-08-02 fin : 2024-08-02 . .

Auditorium Sophie Dessus

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



6:00 pm: Solak Balik (ex Swing Vandals). Acoustic swing music with a Mediterranean flair, the group’s musicians are passionate about jazz and its encounter with Eastern cultures, exploring a nomadic, crossbred music steeped in Mediterranean cultures.

18.00 h: Solak Balik (ex Swing Vandals). Música swing acústica con sabor mediterráneo. Los músicos del grupo, apasionados por el jazz y su encuentro con las culturas orientales, exploran un sonido nómada y transcultural impregnado de culturas mediterráneas.

18.00 Uhr: Solak Balik (ex Swing Vandals). Die Musiker der Gruppe sind leidenschaftliche Jazzer, die sich mit den Kulturen des Ostens auseinandersetzen.

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de Tourisme Terres de Corrèze