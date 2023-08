Concert de musique et démonstration de danse traditionnelles par « Las Chambas Finas Daus Condats » Auditorium Sophie-Dessus Uzerche Catégories d’Évènement: Corrèze

Uzerche Concert de musique et démonstration de danse traditionnelles par « Las Chambas Finas Daus Condats » Auditorium Sophie-Dessus Uzerche, 16 septembre 2023, Uzerche. Concert de musique et démonstration de danse traditionnelles par « Las Chambas Finas Daus Condats » Samedi 16 septembre, 18h30 Auditorium Sophie-Dessus Gratuit. Entrée libre. Places limitées. Repas partagé sur inscription : auditorium@uzerche.fr L’association Las Chambas Finas Daus Condats se produira à l’Auditorium Sophie-Dessus pour une découverte des musiques traditionnelles et une démonstration de danses.

Depuis un certain temps, Las Chambas Finas Daus Condats entretient un lien avec les Comores et l’artiste Soeuf Elbadawi en collaboration avec la Ville d’Uzerche depuis 2021, en partenariat avec sa compagnie Bilkiss O Mcezo.

Ainsi, naturellement, c’est lui qui a proposé de les inviter à se produire à l’Auditorium Sophie-Dessus d’Uzerche pour un concert de musiques traditionnelles.

Ce concert sera précédé d’une démonstration de danses et suivi d’un buffet partagé, dans l’esprit d’une auberge espagnole (sur réservation). Les Ménestriers du Massif-Central participent également à l’événement. Auditorium Sophie-Dessus allée de la papeterie 19140 Uzerche Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « auditorium@uzerche.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 55 73 00 44 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:30:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

danse traditionnelle musique traditionnelle ©Gwenola Bastide

