2022-12-10 – 2022-12-10 Corrèze Uzerche 20h30- durée 1h45. Tout public. Tarif : Hors abonnement. Chanson française. Debout sur le Zinc.

“Avant le printemps, il faut passer par l’hiver”. De cette évidence naît une chanson qui invite au réveil, et dans ses pas éclot le dixième album studio de Debout sur le Zinc, L’Importance de l’hiver.

Danses poétiques, hymnes intimes, vignettes de l’air du temps : les six musiciens de Debout sur le Zinc, acharnés des tournées, et après leur album consacré à Boris Vian, nous offrent quatorze chansons généreuses, franches, profondes. Uzerche

