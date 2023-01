Auditorium Sophie Dessus : Le Temps de Vivre Uzerche Uzerche, 25 janvier 2023, UzercheUzerche OT Terres de Corrèze .

Auditorium Sophie Dessus : Le Temps de Vivre

Uzerche Corrèze Uzerche

2023-01-25 – 2023-01-25

Uzerche

Corrèze

Uzerche Corrèze Uzerche

20h30 – durée : 1h10 – Tout public. Tarif : Hors abonnement.

Humour – Camille Chamoux.

« Ce monde où tout est minuté m’angoisse beaucoup beaucoup. Je ne veux pas savoir l’heure de mon arrivée, ni celle de ma mort, merci. Je ne vais pas voir de voyante alors que j’en ai hyper envie, c’est pas pour connaître tout le déroulé de mon quotidien !

Je veux descendre de chez moi sans savoir ce qui va m’arriver. Je ne veux pas de certitudes sur ce que je vais manger, boire, obtenir, et dans quels délais… En même temps, j’ai bien compris que la vie est une matière première non renouvelable.

“Ce seule-en-scène fait l’effet d’une thérapie par le rire pour affronter une époque à la technologie aussi innovante que déprimante. 6 ans après le formidable « Née sous Giscard » on redécouvre son don pour nous prendre par la main et raconter que la vie ne peut pas devenir ni une juxtaposition de groupes WhatsApp ni un décompte Waze, et qu’il faut faire confiance à l’imprévu.” Le Monde

“Dans une mise en scène délicate et inventive de Vincent Dedienne, la comédienne nous touche autant qu’elle nous fait rire.” Télérama

Uzerche Uzerche

dernière mise à jour : 2022-12-28 par OT Terres de Corrèze