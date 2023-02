Auditorium Sophie Dessus : La Promesse de l’Aube UzercheUzerche Catégories d’Évènement: Corrèze

Uzerche Uzerche

Auditorium Sophie Dessus : La Promesse de l’Aube, 7 mars 2023, UzercheUzerche . Auditorium Sophie Dessus : La Promesse de l’Aube Uzerche Correze Uzerche

2023-03-07 – 2023-03-07 Uzerche

Correze Uzerche Correze Uzerche 20h30 – durée : 1h10 – Tout public dès 12 ans. Tarif Catégorie B. Théâtre – Romain Gary – Avec Franck Desmedt.

“Avec l’amour maternel, la vie vous fait à l’aube une promesse qu’elle ne tient jamais”.

Romain Gary raconte sa jeunesse, son déracinement, sa relation à sa mère qui l’élève seule. Elle rêve de grandeur pour lui. Il n’aura de cesse d’essayer d’être à la hauteur de ce rêve.

Passant de la mère étouffante d’amour à la femme de ménage espiègle, du grand De Gaulle à une galerie de petits parisiens qui traversent la terrible guerre, Franck Desmedt retrace avec virtuosité l’itinéraire de l’un des auteurs les plus mystérieux, le seul à avoir obtenu deux fois le Prix Goncourt. Uzerche Uzerche

dernière mise à jour : 2022-09-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Uzerche Uzerche Autres Lieu Uzerche Uzerche Adresse Uzerche Correze Uzerche Ville UzercheUzerche lieuville Uzerche Uzerche Departement Correze

Uzerche Uzerche UzercheUzerche Correze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/uzercheuzerche /

Auditorium Sophie Dessus : La Promesse de l’Aube 2023-03-07 was last modified: by Auditorium Sophie Dessus : La Promesse de l’Aube Uzerche Uzerche 7 mars 2023 Corrèze Uzerche Uzerche Corrèze

UzercheUzerche Correze