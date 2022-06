Auditorium Sophie Dessus : festival « Les grands espaces en jazz » Uzerche Uzerche, 10 juin 2022, UzercheUzerche.

2022-06-10 – 2022-06-12

Tarifs : 15€ – 10€ et Pass 3 concerts : 40€ et 27€. Réservation au 06 30 09 28 55.

Jazz. Les grands espaces en jazz… A Uzerche

Festen : Vend. 10 juin à 20h30

Festen, quartet Jazz fondé en 2008, tente de s’affranchir des structures et des normes au nom d’un discours brut, réaliste, presque nerveux. Du jazz donc, mais qui aurait succombé aux âpres séductions du rock’n’roll, qui aurait assumé son adolescence pour la resservir dans des compositions toutes aussi originales qu’énergiques.

Nomad – Simon Denizart : Sam. 11 juin à 20h30

Originaire de Créteil, le pianiste Simon Denizart, désigné Révélation Jazz 2016/2017 par Radio Canada, se produit principalement en Europe et au Canada. Son association et l’histoire qui le lie au magnifique percussionniste canadien Elli Miller Maboungou, rendent une musique sensible, énergisante, parsemée de mélodies subtiles… une émotion très troublante.

Derrière les paupières

Rouge : Dim. 12 juin à 19h

« Ce premier album évoque une traversée orageuse, un cheminement aérien et sensible vers une éclaircie intérieure. Avec une simplicité apparente, les musiciens créent les conditions de l’immersion, contemplative et hypnotique, pour mieux nous entraîner au cœur du mystère : on plonge avec bonheur dans le velours noir d’Abysses et la mélancolie rock de Brumaire, en passant par la joie jubilatoire d’Étincelles. »

